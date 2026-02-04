Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım

PODCAST CANLI YAYIN
Deprem bölgesinde ulaşım seferberliği! Bakan Uraloğlu, ulaşımdan haberleşmeye toplam 79,4 milyar liralık yatırım yapıldığını duyurdu. Bölgeye 1.350'den fazla kalıcı baz istasyonu kurulurken, kalıcı konut yolları hızla tamamlanıyor.

