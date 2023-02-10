Deprem bölgesine 1 tır dolusu ekmek gönderdiler

İstanbul Sultangazi'de Adıyamanlı 5 ayrı derneğin bir araya gelerek kurduğu Adıyaman Gönüllüler Derneği Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin bıraktığı derin yaraları sarmak ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine 4 tır dolusu yardım malzemesi gönderdiler.

Çalışmaları anlatan Yolçatı köyü dernek başkanı Mustafa Öztürk, "Şu anda dernek olarak alarm vermiş durumdayız. Birinci gün bir tır gönderdik, 2'nci gün yine aynı şekilde tır gönderdik, tır şu an yolda. Arkadaşlarımız çalışıyor, Adıyaman için el ele vermiş durumdayız. Adıyaman Gönüllüleri Derneği olarak gece gündüz demeden Adıyaman'ın ve bütün bu afet bölgesinin yaralarını sarmak için devam ediyoruz. Tır sorunumuz vardı, onu da çözmüş bulunuyoruz. 2 tanesi şu an yolda geliyor. Bir tırı sadece ekmek için ayırdık, 5 fırın şu anda çalışıyor. Adıyaman'daki depremzedelerimize, bölgemize göndermek için şu anda hareket ve çaba içerisindeyiz. 30-40 kişilik ekip ile genç yaşlı demeden devam ediyoruz. Adıyaman Gönüllüleri Derneği olarak 2 tane tır göndereceğiz. Bir tır özellikle ekmek diğer tırda yorgan, battaniye, bot, ayakkabı ne varsa bunları göndereceğiz bu yaralarımızı sarana kadar. Sivil Toplum Kuruluşları olarak elimizi taşın altına koyduk bu kampanya devam edecek Allah'ın izniyle hep birlikte bu yaraları saracağız sarmaya da devam edeceğiz" dedi.