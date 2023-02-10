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CHP'li Lütfü Savaş'tan Rönesans rezidansının mimarına savunma! "idealist bir insan"

CHP'li Lütfü Savaş'tan Rönesans rezidansının mimarına savunma! "idealist bir insan"
10.02.2023 22:19 - Son Güncelleme: 10.02.2023 22:19

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da, yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans rezidans yerle bir oldu. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." dedi. Savaş'ın skandal açıklamaları büyük tepkiye neden oldu.

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