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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 09:06 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 09:21

Denizli Pamukkale'de yürek yakan kaza: Alkollü sürücü motosiklete çarptı! 2 genç öldü

Denizli'de bir cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) asfalta savruldu. Kazada 2 genç de yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk (23) ve Busenur Bostancı (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kirişhane Mahallesi, Üçgen Köprülü Kavşağında meydana geldi. İzmir karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı cip, önünde ilerleyen Fethi Berk'in kullandığı 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasında yolcu olarak bulunan Busenur Bostancı ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Busenur Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, alt yola düşen Fethi Berk ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİP SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem'in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Bostancı ile Berk'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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