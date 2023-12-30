Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak 2024 Pazartesi günü, resmi tatil olarak kutlanıyor ve bu kapsamda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, borsa, bankalar, eczaneler ve benzeri birçok işletme kapalı olacak. Bu özel gün, vatandaşların günlerini farklı şekillerde değerlendirmek ya da seyahat etmek istemelerine yol açıyor. Ancak, bu özel günde toplu taşıma hizmetlerinin nasıl işleyeceği merak konusu haline geliyor. Peki, 1 Ocak'ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 1 OCAK'TA ULAŞIM BEDAVA MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.





Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

31 Aralık'ta ulaşım ücretli olacak.

1 OCAK PAZARTESİ NERELER KAPALI?

BANKALAR

ECZANELER

OKUL-ÜNİVERSİTE

BORSA

NOTER

ECZANELER

HASTANELER (acil servis dışında)

AİLE HEKİMLİKLERİ

MUHTARLIKLAR

BELEDİYE

KAYMAKAMLIK

1 OCAK'TA O YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

Eminönü-Sultanahmet / Sultanahmet-Eminönü tramvay hattı

Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönün

Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun

Tersane Caddesi

Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı