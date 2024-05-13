DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan hadsiz sözler: ''Dersim Kürdistan'dır''

Terör propagandası suçundan soruşturma açılan DEM Partili isimlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
CEVDET KONAK'A SORUŞTURMA
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
İFADESİ ALINACAK
"Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında DEM'li Konak'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
TUNCELİ'YE "KÜRDİSTAN "DEMİŞTİ
DEM Partili Konak terör örgütü PKK'nın ağzı ile konuşarak, "Dersim kürdistandır, kürdistan Dersim'dir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.