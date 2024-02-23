31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile CHP arasında devam eden kirli pazarlıklar ve kanlı ittifak her iki cepheden gelen açıklamalarla deşifre oldu. İstanbul'da seçimi kaybedeceği anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Esenyurt adayını değiştiren CHP'nin, Kandil'le el sıkıştığını DEM Partili Altan Tan itiraf etti. Kandil ile CHP ittifakının 10 yıldır devam ettiğini belirten Tan, Kandil'in hedefinin İstanbul'da İmamoğlu'na kazandırmak olduğunu ifade etti.