Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'dan tersane ziyareti!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersaneleri ziyaret etti. Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve milletvekilleri eşlik etti. Kurum, tersanede çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

"ENGELLENDİK SİYASETİYLE BU ŞEHRİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULAMAZSINIZ"

Kurum, "Bugün bu ülke TCG Anadolu gemisini yapıp tüm dünyaya meydan okuyorsa eğer buradaki işçi kardeşlerimiz sayesindedir. Buradaki emekçi kardeşlerimiz sayesindedir. Biz büyümek istiyorsak, biz gelişmek, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak bu anlayışla çalışmak zorundayız. Algıyla, bu şehirdeki deprem korkusunu gideremezsiniz. Bahaneyle trafik çilesini bitiremezsiniz. Engellendik siyasetiyle bu şehrin sorunlarına çözüm bulamazsınız. Nitekim şu geçtiğimiz 5 yılda bulamadığını gördük. Yapamadıklarını gördük ve şu yerel seçimde ben 80 gündür sahadayken emin olun bana bir kere, bu projelerle ilgili bir tek soru soramadılar. Onlar da biliyor ki bu adam gelirse bu işleri yapar. Bu adam bunu geçmişte yaptı, bugün de yapar. İstanbulluyla el ele verir İstanbul'un başkanı İstanbullunun kardeşi, evladı olur, yapar. Biz bu anlayışla, bu hizmetleri yapmak için yola çıktık. Bu yol meşakkatli bir yol. Bu yol gerçekten zor bir yol. Ama bu yolda biz canımızla, kanımızla tüm motivasyonumuzla birlikte İstanbul'a hizmet için işte buradaki belediye başkanımızla, diğer ilçelerdeki belediye başkanlarımızla, kardeşlerimizle birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

"İSTANBUL İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIM"

Murat Kurum, "31 Mart'ta da İstanbul'un içine düştüğü o fetret devrinden hep birlikte yükselişini, dirilişini başlatacağız. Bunu sizlerle başlatacağız emekçi kardeşlerimizle başlatacağız. İstanbullu hemşerilerimizle başlatacağız. Ve istiyoruz ki burada herkes huzurlu olsun. Burada herkes mutlu olsun. Burada herkes bu motivasyonla çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Tek motivasyonumuz da bu. Mesele Murat Kurum meselesi değil, mesele İstanbul'un gelecek meselesi. Mesele İstanbul'un emin ellere teslim edilme meselesi. Ve ben elimden gelen her türlü gayreti sergileyeceğim. Her türlü fedakarlığı yapacağım. İstanbul için gece gündüz çalışacağım. Nasıl geçmişte çalıştıysam, nasıl geçmişte koşturduysam aynı anlayışla koşturacağım, aynı anlayışla milletimize hizmet edeceğim" diye konuştu.