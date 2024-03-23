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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 22:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 22:30

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "İstanbul senin babanın çiftliği mi?"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor." dedi. Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Serdar Türker'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından arandığını söyleyen Kurum, "Sen oradan çekil, biz sana İstanbul'dan bir makam verelim dedi.' diyor. İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul'u rant olarak göremezsin." diye konuştu.

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