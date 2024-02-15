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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:14 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 14:14

"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Açıkladı: Fatih Camii ve Çevresi Yenilenerek İstanbul'un Turistik Cazibesi Artacak"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, Fatih Camii Külliyesi ve çevresinin yeniden düzenleneceğini duyurdu. Projede, niteliksiz binaların elden geçirilmesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının eklenmesi, ve yapının tarihi dokusuna uygun peyzaj çalışmalarının yapılması planlanıyor. Bu sayede, bölge İstanbul'un önde gelen turistik bölgelerinden biri haline getirilecek, Fatih Camii çevresi yeni bir kimlik kazanacak. Kurum'un bu projesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak modern bir dokunuşla zenginleştirme hedefini taşıyor.

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