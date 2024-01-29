Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Altınok bugün Mamak’ta düzenlenen programda Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Turgut Altınok, ilk belediye başkanlığı görevine başladığı 1994 yılından bugüne kadar hiçbir vatandaşı inancı ve mezhebi sebebiyle ayırmadığına dikkat çekerken birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de unutmadı. Altınok, "Ne diyor Atatürk, “Yurtta sulh cihanda sulh” öyle olunca birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyerek ön yargıları kıracağız.” Dedi.