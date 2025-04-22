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Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mı kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var
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Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mı kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var

Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:19:29

32 yaşındaki Mehmet Çetin, Isparta'da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ın parmağı olabileceğini iddia etti. Akçay'ın köye yaydığı "Mehmet cinsiyet değiştirdi. Aramayın" dedikodusu bu şüpheleri güçlendirdi. Çetin'in ölmeden önce ölüm tazminatı almak için sigorta yaptırdığı ortaya çıktı. Tansiyonun düşmediği yayında Anlı, "Çok şeytani düşüncelerin var" diyerek Bayram'a sert sözlerle yüklendi. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirmesi de akılları karıştırdı.

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