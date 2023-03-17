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Twitter'dan "sana özel" seçim operasyonu!

Twitter'dan "sana özel" seçim operasyonu!
17.03.2023 08:42 - Son Güncelleme: 17.03.2023 08:43

OTOMATİK OYNAT

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ABD merkezli sosyal medya sitesi Twitter’ın CHP ve yandaşlarının trol hesaplarını öne çıkarması büyük tepki topladı. Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti. Twitter’ın Türkiye avukatı ise soruları yanıtlamaktan kaçtı. Konuyu köşesine taşıyan ve "Sana Özel" sekmesiyle başlayan ABD operasyonunu deşifre eden Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Twitter'ın son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaltıldığına dikkat çekti. Elon Musk başlattığı temizlik operasyonunun ABD ile sınırlı kaldığını belirten Altınok, "Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor." dedi.

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