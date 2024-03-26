PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 02:39 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 03:18

CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' böğürtüleri! Bebek katilinin fotoğraflarını direklere yapıştırdılar

Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki kirli ortaklığa şahitlik etmeye devam ediyor. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti 31 Mart Yerel Seçimlerine 'Kandil Uzlaşısı' parolasıyla giriyor. Kirli ortaklığa PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Öte yandan CHP'nin ortağı DEM'den alçak bir görüntü geldi. DEM Parti üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu "Tecrit insanlık suçudur" yazılı stickerları sokak sokak direklere yapıştırdığı görüntüleri paylaştı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
25.03.2024Pazartesi
Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu! Köşeye sıkışınca villaları kabul etti
25.03.2024Pazartesi
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan A Haber'e özel açıklamalar
25.03.2024Pazartesi
Ekrem İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı "İstanbul sizin nimetiniz" teminatı
25.03.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan çocuklarla iftar programında önemli açıklamalar
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! 01:45
Emekliye 17-31 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş!
25.03.2024Pazartesi
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI! Güncelleme nasıl yapılır? 07:57
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI!
25.03.2024Pazartesi
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 00:21
Hastane odasındaki son halini paylaştı!
25.03.2024Pazartesi
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti 00:43
Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!
25.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA