CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' böğürtüleri! Bebek katilinin fotoğraflarını direklere yapıştırdılar

Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki kirli ortaklığa şahitlik etmeye devam ediyor. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti 31 Mart Yerel Seçimlerine 'Kandil Uzlaşısı' parolasıyla giriyor. Kirli ortaklığa PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Öte yandan CHP'nin ortağı DEM'den alçak bir görüntü geldi. DEM Parti üzerinde bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu "Tecrit insanlık suçudur" yazılı stickerları sokak sokak direklere yapıştırdığı görüntüleri paylaştı.