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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 08:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 08:59

CHP'nin Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten partisine FETÖ tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile bağlantıları ve 15 Temmuz darbe girişimindeki tavrı parti içinden isimleri de öfkelendiriyor. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partisinin yaşanan süreçte dik duramadığı belirterek, "Eğer partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı." ifadelerini kullandı. Hain girişimi kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi İstanbul Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin izni ile ayrılmış ve direniş devam ederken yaşananları Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek takip etmişti.

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