CHP’li Yılmaz Özdil'den Özgür Özel’e bombardıman

CHP’nin ‘değişim’ adı altında Özgür Özel’i Genel Başkan seçmesi büyük eleştirileri de beraberinde getirdi. Birçok kişi yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetim ekibinde olan Özgür Özel’in değişim getiremeyeceğini söylerken en sert eleştiriler CHP yandaşı Yılmaz Özdil’den geldi. Özgür Özel’e “Guguk Kuşu Yumurtası” diyen Yılmaz Özdil, “CHP’yi mahveden, CHP’yi tanınmaz hale getiren her kararda dahli yok mu? Neyin değişimi bu ya? Atatürkçüler, guguk kuşu operasyonuyla CHP’den tasfiye edilirken bu Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu değil miydi?” diye sordu. Öte yandan CHP medyasındaki 180 derece dönüşe de tepki gösteren Özdil, “Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu’nu itin malum yerine sokuyorlar. Anında sattılar” ifadelerini kullandı.