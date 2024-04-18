CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde akraba ataması! Başkan yardımcısının eşine müdürlük! CHP yandaşı Can Ataklı bile dayanamadı

Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın oylarıyla seçilen CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun aile ataması gündeme bomba gibi düştü. Başkan Aksu, yardımcısı Hüseyin Coşkun’u Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı’na atadı. Sosyal medyada gündem olan atamanın ardından kullanıcılar “CHP’nin liyakat anlayışı” şeklinde tepki gösterdi. CHP yandaşı Can Ataklı, yaşanan skandallar hakkında "CHP'lilerin uğraştığı şey yeni seçilen belediye başkanları kendi eş ve yakınları belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu lan öyle bir şey?" dedi.