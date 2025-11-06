CHP'li Özgür Özel'e siyasilerden tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına yönelik “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." diyerek sert tepki gösterdi.