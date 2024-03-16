CHP'li Özel ve İmamoğlu'nun mitinginde tepki geçen LGBT pankartı!

Yerel seçimlerde kaybetme korkusuna kapılan CHP her türlü rezilliğe ve sapkınlığa imza atmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile kirli iş birliği yapan ve mitinglerinde DEM bayrağı sallandıran CHP bu sefer de küresel sapkınlık LGBT’ye kucak açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşma yaptığı Sancaktepe mitinginde skandal bir LGBT pankartı açıldı. Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.