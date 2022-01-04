CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'in kapısına kilit vurdurduğu belgelendi! Rezalet...

Muhalefetin propagandasını yapan fondaş medya unsurlarının kamuoyuna servis ettiği haberde, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na yapacağı baskın öncesi bakanlık binasının kapısına zincirli kilit vurulduğu iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında sosyal medyada ortaya çıkan uydurma ve delilsiz iddialar üzerine sosyal medya hesabından saygısız bir üslupla, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim." sözlerini sarf etmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Liderinin şovenist ve emrivaki davranışı nedeniyle randevu alamadığını belirtip Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini eleştirirken, kapıya zincir kilit takılmasını Kılıçdaroğlu'nun korumasının talep ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Selvi, "Belgesiz konuşmam" demişti. CHP de Selvi'nin iddialarını inkar ederek, "hayal ürünüdür" ifadelerini kullanmıştı. Saat saat o günü inceleyen Selvi bugün belgeleriyle CHP'nin kurduğu algı kumpasını ifşa etti. Haberin detayları...