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CHP’li İBB’ye terör soruşturması! PKK’nın sözde tim komutanının İBB’ye alındığı ortaya çıktı

CHP’li İBB’ye terör soruşturması! PKK’nın sözde tim komutanının İBB’ye alındığı ortaya çıktı
27.12.2022 13:54 - Son Güncelleme: 27.12.2022 13:56

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İBB'de CHP döneminin başlamasından bu yana Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesinde destek arayışı ve seçimde gelen HDP desteğinin bedeli olarak terör örgütü iltisaklı personel kadroya dolduruldu. Göreve gelir gelmez binlerce personeli işinden eden İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan teröristler dahil çok sayıda terörle iltisaklı kişiye iş verdi. Terör soruşturmasının başlamasının ardından İBB yönetiminin paniğe kapılmasının nedeni geç olmadan anlaşıldı. İBB'de terör kadrolaşması detaylarıyla ifşa oldu. İşe alınanlar arasında Hakurk'ta PKK'nın sözde tim komutanlığını yapan elebaşı İbrahim Doğan da bulunuyor.

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