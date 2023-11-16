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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023, 09:18

CHP'li İBB'de karanlık işler! İmamoğlu'nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? Murat Ongun ve milyonluk yarış atı..

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun'un akçeli işler, karanlık ihalelerle bezeli girift ilişkiler ağının bir halkası daha çözüldü. Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin İmamoğlu'nun troll ordusunu ifşa etmesi üzerine Emrah Bağdatlı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun - Emrah Bağdatlı üçlüsünün izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nikahı İmamoğlu tarafından kıyılan Bağdatlı'nın iki şirketinin İBB ihaleleriyle ihya edildiği, tek seferde milyonluk meblağlar aldığı kayıtlara geçti. Bağdatlı aynı zamanda Murat Ongun'un aile dostu. Aileleriyle birlikte tekne tatiline çıkacak kadar samimi olan ikilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye at üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı.

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