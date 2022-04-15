RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu öğrenciye ulaşım indirimini veto edeceğini açıkladı! Savcı Sayan rakamlarla yanıt verdi

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu öğrenciye ulaşım indirimini veto edeceğini açıkladı! Savcı Sayan rakamlarla yanıt verdi
15.04.2022 14:12

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin öğrenci ulaşımına yaptığı yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla geri alınması kararını veto edeceğini açıkladı .Kendini "Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı. ‘78 liraya sat’ diyorsunuz" sözleriyle savunan İmamoğlu'na Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan yanıt geldi. Sayan, "Mazot 6 lira iken Ağrı’da öğrenci bilet ücreti 1.5 TL, tam bilet 2.5 lira idi. Mazot şimdi 20 lira, Ağrı’da öğrenci bileti 0.25 kuruş, tam bilet 1.5 TL" dedi.

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP yönetiminde bulunan İBB'nin öğrenci ulaşımına yaptığı yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla geri alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde... Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik." ifadelerini kullandı.

UCUZ ULAŞIM VAADİ YALAN OLDU
Bu gelişmenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verilmesi kararını veto edeceğini söyledi. Göreve gelmeden önce ucuz ulaşım sağlayacağının sözünü veren Ekrem İmamoğlu kendini şu sözlerle savundu:

"Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı. '78 liraya sat' diyorsunuz"

SAVCI SAYAN'DAN İMAMOĞLU'NA YANIT
İmamoğlu'nun bu açıklamasına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan tepki geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sayan, Ağrı'da uygulanan öğrenci ulaşım ücretlerini paylaştı.


Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Mazot 6 lira iken Ağrı'da öğrenci bilet ücreti 1.5 TL, tam bilet 2.5 lira idi.

Mazot şimdi 20 lira, Ağrı'da öğrenci bileti 0.25 kuruş, tam bilet 1.5 TL, hastabüs 1 TL"

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