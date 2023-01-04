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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörist çalışanlarla ilgili o soruyu yanıtlayamadı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörist çalışanlarla ilgili o soruyu yanıtlayamadı!
04.01.2023 13:19 - Son Güncelleme: 04.01.2023 13:24

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör örgütü PKK/KCK iltisaklı olduğu ortaya çıkan Muharrem Kılıç ve Ömer Keleş’i savunmaya devam etti. İmamoğlu, Ömer Keleş için “Geçici işçi, ot biçiyor” derken Muharrem Kılıç için ise “Çalışmaya devam edecek” dedi. Öte yandan İmamoğlu’nun Ulusal Kanal muhabirinin “Pervin Buldan, İBB’yi nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi’ni de öyle kazandık. Gizli bir ittifak mı var? İtfaiye’ye alınan kişinin terör iltisaklı çıkmasının ardından göreve devam etmesinin sebebi nedir?” sorularına yanıt verememesi gündem oldu.

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