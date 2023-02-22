Chp'li Hacer Foggo'dan kentsel dönüşüme tepki! "Bu bir zulüm"

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla devleti hedef gösterdi. Hükümetin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü. Tam da bu noktada sergilenen riyakar siyaset arşivlerle tescillendi. Takvim.com.tr, depremden önce kentsel dönüşümü karalayıp depremden sonra kentsel dönüşüm havarisi kesilen muhalefetin gerçek yüzünü sizler için deşifre etti. Araştırmalarımız sonucu HDP, İYİ Parti ve CHP'li isimlerin Meclis tutanaklarına yansıyan kentsel dönüşüm karşıtı söylemleri tek tek günyüzüne çıktı. Söz konusu açıklamalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vb. illerde yürütülen çalışmalar 'rantsal dönüşüm' söylemiyle lekeleniyor, TOKİ hedef gösteriliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ise İstanbul Beykoz'daki dönüşüm çalışmalarına engel olmak için "organize olma" çağrısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.