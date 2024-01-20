CHP'li Büyükçekmece Belediyesi görevlileri ve yapı denetim firmalarına yönelik rüşvet soruşturmasının detayları ortaya çıktı. İki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Soruşturma, bir mühendisin ihbarı sonrası 12 Aralık 2022'de başlatılırken Başsavcılık, Valiliğe yıkım bildiriminde bulundu. İhbarda sitenin, ruhsata aykırı halde, pek çok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8 milyar 640 milyon TL olduğu anlatıldı.