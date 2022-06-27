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CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Erdoğdu’dan bir paylaşım daha: G*tümü yırtıyorum dolarla vekil oluyorlar

CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Erdoğdu’dan bir paylaşım daha: G*tümü yırtıyorum dolarla vekil oluyorlar
27.06.2022 01:10 - Son Güncelleme: 27.06.2022 01:20

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CHP'de intikam kasetleri gündeme bomba gibi düştü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 3 ay önce hayatını birleştirdiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında eski eşi Özge Erdoğdu'ya bomba sözler söyledi. Erdoğdu eski eşini aldatarak dünyaevine girdiği Tuba Torun'la aralarında bir şey olmadığını kanıtlamak için Özge Erdoğdu'yla yaptığı konuşmada, 50 kişi ile birlikte olduğunu, sadece dört senedir ehl-i namus yaşadığını kendi ağzıyla söylemişti. Bomba skandalda 2. ses kaydı sosyal medyaya düştü. Özge Erdoğdu, Tuba Torun ile yaptığı konuşmayı servis etti. Torun, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet v.....rum diye kendimi ortaya koydum" dedi.

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