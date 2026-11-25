Ankara polisinde şantaj çetesine suçüstü operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden anlaştıkları kişileri ormanlık alana çağırarak silah zoruyla tehdit ve şantajla gasbeden şebekeyi takibe aldı. Mağdurların internet bankacılığı hesaplarını boşaltıp kredi çektikleri ve 7 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, düzenledikleri son tuzak sırasında ormanlık alanda suçüstü yakalandı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel