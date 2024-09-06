4 ayaklı iç çekişmenin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi tepki çeken maddelerin gölgesinde Tüzük Kurultayı'na gitti. Kurultay öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki ön seçim problemi çözüme kavuşmadı. Törende şu sıralar aralarında soğuk rüzgarlar esen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yan yana oturması ise dikkat çekti. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılamamasına sinirlenen Özgür Özel'in talimat vererek Kılıçdaroğlu'nun ismini koltuktan söktürdüğü öğrenildi.