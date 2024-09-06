PODCAST CANLI YAYIN
CHP'de Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldü
Haberler Güncel Videoları

CHP'de Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldü

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024, 14:02 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 14:02

4 ayaklı iç çekişmenin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi tepki çeken maddelerin gölgesinde Tüzük Kurultayı'na gitti. Kurultay öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki ön seçim problemi çözüme kavuşmadı. Törende şu sıralar aralarında soğuk rüzgarlar esen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yan yana oturması ise dikkat çekti. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılamamasına sinirlenen Özgür Özel'in talimat vererek Kılıçdaroğlu'nun ismini koltuktan söktürdüğü öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
3 kızını öldüren Vesim Şimşek eşi Naciye Şimşek konuştu
06.09.2024Cuma
Son dakika: Engin Polat tahliye edildi
06.09.2024Cuma
Dilan Polat'tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım!
06.09.2024Cuma
Demet Akalın’dan Müge Anlı'ya iltifat! “Müge Anlı’yı kim giydiriyor?”
06.09.2024Cuma
Engin-Dilan Polat davası ikinci gününde görülmeye devam etti!
06.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktI! 03:39
Narin Güran'a ne oldu?
06.09.2024Cuma
Dilan Polat’tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım! 00:25
Dilan Polat'tan Engin Polat tahliye olur olmaz ilk paylaşım!
06.09.2024Cuma
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Vurguncu İstanbul’da yakalandı 03:32
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon!
06.09.2024Cuma
İstanbul Halıcıoğlu’nda metrobüs yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü 01:33
İstanbul'da 'metrobüs' yangını!
06.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA