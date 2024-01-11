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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 09:48 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 09:58

CHP'de kaos bitmiyor! Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı ortalığı karıştırdı!

CHP'de emanetçi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki aday çatlağı büyümeye devam ederken, son bomba Ankara’da patladı. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Gelişme sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş kazan kaldırarak adaylığa karşı çıktı. Kendi verdiği ismin aday yapılmamasına rest çeken Yavaş'ın adaylıktan çekileceği gündeme gelirken, PM’den bazıları, “Mansur Yavaş Etimesgut’a değil. Hiçbir ilçeye karışamaz. Tek bir isim dahi söyleyemez, Olmazsa olmasın! Ankara’yı onunla kazanacağımıza kazanmayalım!” diyerek Mansur Yavaş’ı istenmeyen adam ilan etti. Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı birçok isim tarafından da sorgulandı. CHP yandaşı Deniz Zeyrek, "Mesleğinin zirvesinde bir tiyatrocunun siyasete yerelden giriyor olmasından öte ben en çok şunu merak ediyorum: Etimesgut ne alaka Amirim?" ifadelerini kullandı. Cüneyt Özdemir ise "Kafam basmıyor" diyerek "Bakın mesela Zelensky komedyendi ülkesini savaşa sürükledi. Belki de savaşa girmeyecekti Ukrayna. Çok da iyi bir şey olmadı. Erdal Beşikçioğlu'nun neden Etimesgut Belediye Başkan adayı olmak istediğini ben çok anlamış değilim" dedi.

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