CHP'de "İmamoğlu tutuklandı" bayramı! Bahar Feyzan; ''Hayretle izliyorum''

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla beraber CHP içerisindeki bir kesimin adeta bayram havasına büründüğü öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadık vekiller ve Ankara'da Mansur Yavaş'a yakın simaların isimleri zikredilirken Medya AŞ tarafından fonlanan Ekremci kalemler de gelişmeyi doğruladı. Bahar Feyzan "Bazı CHP’liler İmamoğlu’nun terörden tutuklanmamasını sevinçle karşıladılar. Belediye başkanlarını verip belediyeyi kurtarmanın sevindirici bir gelişme olmasını gerçekten hayretle izliyorum. Gerçekten soru işaretlerim var" dedi.