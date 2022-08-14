CHP’de helalleşme tiyatrosu! Fatma Yavuz ve İhsan Kaşıtoğlu…

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yürüttüğü 'helalleşme' tiyatrosu boyut kazarak büyüyor. Tiyatronun son sahnesi İstanbul'da kayıtlara geçti. "Başörtülüler de CHP'ye katılıyor" algısını yaymak için eline mikrofon verilen İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni hocası Fatma Yavuz, “Biz de çok hata yaptık. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu ile helalleşti. CHP Genel Başkanı ile helalleşenler arasında Muharrem Kaşıtoğlu isimli şahıs da vardı. Kaşıtoğlu'nun da İYİ Partili olduğu ve firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Said Sefa ile etkileşim içerisinde olduğu öğrenildi.