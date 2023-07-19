CHP’de büyük kavga! Faik Öztrak’tan, Ekrem İmamoğlu ve ekibine ‘kaset’ tepkisi

Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Toplantıdan genel merkezin haberi yoktu." ifadelerini kullandı.