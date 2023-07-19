Haberler Güncel Videoları CHP’de büyük kavga! Faik Öztrak’tan, Ekrem İmamoğlu ve ekibine ‘kaset’ tepkisi

CHP’de büyük kavga! Faik Öztrak’tan, Ekrem İmamoğlu ve ekibine ‘kaset’ tepkisi

CHP’de büyük kavga! Faik Öztrak’tan, Ekrem İmamoğlu ve ekibine ‘kaset’ tepkisi
19.07.2023 15:07 - Son Güncelleme: 19.07.2023 15:07

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:16
CHP köstebek arıyor
Güncel 04:57
İmamoğlu’nun internete sızan...
Güncel 03:01
HAVA DURUMU | Termometreler 40...
Güncel 00:55
CHP'li Murat Bakan fondaş TELE...
Güncel 00:12
Mezuniyet töreninde LGBT...
Güncel 01:31
İYİ Parti'den Bay Bay Kemal'e...
Güncel 02:43
"Yeni bir dünyayı hayal...
Güncel 01:17
Başkan Erdoğan, Katar’ın...
Güncel 01:47
Bakan Yumaklı açıkladı:...
Güncel 01:11
Türkiye ile Katar arasında...
Güncel 01:30
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu...
Güncel 11:23
Başkan Erdoğan Körfez turunun...

Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Toplantıdan genel merkezin haberi yoktu." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA