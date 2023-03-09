CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Masayı hiçleştirdiniz

CHP yandaşı İsmail Saymaz bugün tekrar katıldığı Halk TV yayınında ise Meral Akşener'in masayı hiçleştirdiğini söyledi. "Adayı belirlemede geç kaldılar, belirleme yönteminde de geç kaldılar." ifadeleriyle masaya yüklenen İsmail Saymaz şu sözylerle Akşener'e yüklendi; "Meral Akşener diyor ki ankete gidelim. Ben %10 üzeri oy almış bir partiyim. Ben henüz seçime girmemiş, girmiş ama çok az oy almış partilerle eşitlenmemeliyim. Bunu da anlayabiliyorum. Bunun yolu masadan kalkmak değil di kalksanız bile masayı hiçleştirmemeliydiniz" dedi.