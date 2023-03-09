Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu talimatı: Gereğini yapmalı

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu talimatı: Gereğini yapmalı

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu talimatı: Gereğini yapmalı
09.03.2023 16:28 - Son Güncelleme: 09.03.2023 16:28

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:27
Fay hattı üzerine yapılan...
Güncel 04:41
Bakan Kirişçi’den önemli...
Güncel 01:15
Togg'un ön sipariş süreci...
Güncel 05:45
Bakan Süleyman Soylu’dan...
Güncel 00:50
CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan...
Güncel 01:15
MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar...
Güncel 01:09
9 Mart Hava Durumu! Bugün hava...
Güncel 01:46
CHP fondaşı Halk TV'de İsmail...
Güncel 00:21
Başkan Erdoğan - Bahçeli...
Güncel 02:25
6’lı koalisyonun yeniden bir...
Güncel 09:06
"İlk Evim İlk İş Yerim"...
Güncel 00:41
Masaya 'şartlı evet' ile...

Halk TV yayınında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Yavuz Ağıralioğlu tarafından kabul edilmediğini söyleyip Meral Akşener'e "gereğini yap" diyen CHP yandaşı Saymaz, "İyi Parti içerisinden varılan uzlaşmaya itiraz edenler olacak. Bu türden bir çözüme benim bildiğim kadarıyla çeşitli düzeylerde itirazlar var benim bildiğim kadarıyla onlardan biri de Yavuz Ağıralioğlu, itirazlarını sürdürüyor. İyi Parti içerisinde de bir huzursuzluğun olduğunu söylebilirim. İyi Parti lideri Akşener ve İyi Partili yetkililer bununla ilgili de gerekli hamleleri yapmalılar ve ittifakta gelecekte herhangi bir kriz çıkmaması için gerekli mekanizmaları devreye sokmalılar. Çünkü bu sadece İyi Parti'nin krizi olmaz bu aynı zamanda ittifakın krizi olur." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA