CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e Yavuz Ağıralioğlu talimatı: Gereğini yapmalı

Halk TV yayınında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Yavuz Ağıralioğlu tarafından kabul edilmediğini söyleyip Meral Akşener'e "gereğini yap" diyen CHP yandaşı Saymaz, "İyi Parti içerisinden varılan uzlaşmaya itiraz edenler olacak. Bu türden bir çözüme benim bildiğim kadarıyla çeşitli düzeylerde itirazlar var benim bildiğim kadarıyla onlardan biri de Yavuz Ağıralioğlu, itirazlarını sürdürüyor. İyi Parti içerisinde de bir huzursuzluğun olduğunu söylebilirim. İyi Parti lideri Akşener ve İyi Partili yetkililer bununla ilgili de gerekli hamleleri yapmalılar ve ittifakta gelecekte herhangi bir kriz çıkmaması için gerekli mekanizmaları devreye sokmalılar. Çünkü bu sadece İyi Parti'nin krizi olmaz bu aynı zamanda ittifakın krizi olur." ifadelerini kullandı.