Bakan Fidan’dan İsrail mesajı: Zulüm artık sonuçsuz kalmıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde düzenlenen basın toplantısında Gazze, İsrail, Körfez krizi, Mekke İttifakı ve Sincar’a ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in uluslararası yalnızlığının giderek arttığını belirten Fidan, Gazze’deki eylemlerin diplomatik ve hukuki karşılıklar doğurduğunu söyledi. Mekke İttifakı’nın kurumsallaşma sürecine de değinen Fidan, Genel Sekreterlik için Pakistan’ın bir aday önerdiğini ve atama sürecinin kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Fidan ayrıca, Sincar’daki PKK ve ilintili grupların varlığının sona ermesinin ardından Türkiye’nin Irak’taki askerî varlığı konusunda yeni adımlar atabileceğini ifade etti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel