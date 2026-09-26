Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan geleceğine de sahip çıkar

Başkan Erdoğan: BM'deki tepki Netanyahu'ya tokat gibi indi, Gazze'nin yanında olacağız

Fon soruşturmasında tutuklanan Emre Tezmen'in Almanya'daki otel ve emlak projesi görüntülendi

Fon soruşturmasında tutuklanan Emre Tezmen'in Almanya'daki otel ve emlak projesi görüntülendi