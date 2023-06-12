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CHP yandaşı Fatih Portakal kırsalı küçümseyen Bay Kemal'e isyan etti!

CHP yandaşı Fatih Portakal kırsalı küçümseyen Bay Kemal'e isyan etti!
12.06.2023 21:40 - Son Güncelleme: 12.06.2023 22:10

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Sözcü TV'de Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kırsal bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere kurultayda adaylık konusunda set çekmeye çalışan Faik Öztrak'ı ağır sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Portakal "Böyle kibirli bakış açısı olamaz. İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya?" diyerek isyan etti. İmamoğlu ve Özel'e de seslenen Portakal "Değişimi istiyorsanız cesaretle çıkın arkadaş!" ifadelerini kullandı.

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