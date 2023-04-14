CHP ve DEVA arasında 'liste' çelişkisi! Sadullah Ergin başka konuşuyor Özgür Özel başka...

CHP listelerinden Çankaya'da seçime girecek olan DEVA Partili Sadullah Ergin'e, CHP tabanından tepkiler yükselirken iki parti arasındaki 'Çankaya' çelişkisi ortaya çıktı. Sadullah Ergin, Çankaya teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizerek, "Bizim herhangi bir tercihimiz tespitimiz yoktur. Çankaya'dan bize CHP açtı. Onlar yer belirliyor biz de o yerlere uygun arkadaşlarımızdan tespit yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel ise Ergin’in Çankaya’dan aday gösterilmesine ilişkin olarak, "DEVA karar veriyor. DEVA Sadullah Ergin’i oradan göstermiş. Ergin CHP’nin adayı mı değil CHP listesinden gösterilmiş DEVA’nın adayı" ifadelerini kullandı. İki ismin açıklamaları liste belirlemedeki çelişkiyi ve tabana karşı oynanana tiyatroyu gözler önüne serdi.