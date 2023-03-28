CHP medyası Sözcü TV’de Muharrem İnce'ye sansür!

Cumhuriyet Halk Partililer tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP medyası tarafından açık açık sansüre uğradı. CHP'nin fonladığı yayın organlarından Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu haber bülteninde 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu ancak Muharrem İnce'nin fotoğrafı yer aldı. Haberde partilerin ve ittifakların oy oranları sayılırken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Memleket vs. diyerek geçiştirildi.