CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'güneş enerjisi' vaadinin altından cehalet çıktı

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla gerisinde kalınca gerçek dışı vaatlerinde adeta vites yükseltti. Daha önce Belediye Başkanlığı karşısında Şanlıurfalı çiftçilere, bedava eletkrik vaadinden bulunan Kılıçdaroğlu, kendi yönetimlerinde bulunan belediyelerde neden böyle bir icraat yapmadıklarını sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Seçime kısa bir süre kala yeniden bu vaadini piyasaya süren Kılıçdaroğlu'nun, güneş enerjisinin hiçbir altyapı katkısı olmadan sadece kendi kendine enerji ürettiğini sandığı ortaya çıktı.