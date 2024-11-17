CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! Daha önceden de PKK kanalına çıkmıştı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, PKK kanalına konuk oldu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığında görevli İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert daha önce de PKK kanalında boy göstermişti. Dem'li Hakkari Belediyesi'nin terör örgütüne yardım yataklık yapması nedeniyle alınan kayyum kararına karşı çıkan Cömert, DEM Parti'ye ziyarette bulunmuştu. Terör örgütlerine verilen desteği görmezden gelen Cömert bununla yetinmeyerek, PKK kanalında kayyum kararını darbe olarak nitelendirmişti.