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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 09:26

CHP ile İYİ Parti arasında ‘’protokol’’ krizi

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Geride bıraktığımız gün "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle Akşener'e rest çeken Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. CHP liderine 'dansöz' göndermesinde bulunan Özlale, "Bizzat kendi partisi içerisindeki insanlardan bile belli protokolün detaylarının saklanıp ‘namusa havale edilmesi’ ya da ‘namusa teslim edilmesi’ gibi, gayet oryantal terimlerin kullanılması, benim itirazım bunlara" dedi.

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CHP ile İYİ Parti arasında ‘’protokol’’ krizi
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