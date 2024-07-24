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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır haddini aştı, CHP'li belediyelerin yasaya uygulamayacaklarını söyledi
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 14:31 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 14:31

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır haddini aştı, CHP'li belediyelerin yasaya uygulamayacaklarını söyledi

Son dakika haberleri.. Başıboş sokak sorunu ile ilgili AK Parti'nin Meclis bünyesi altındaki tekliflerine provokasyonla yanıt veren muhalefet süreci tıkamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, teklif geçmesine rağmen katıldığı bir canlı yayında CHP'li belediyelerin yasaya uygulamayacaklarını söyledi. Konuya ilişkin tartışmalara son noktayı koyan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ötanazinin hangi durumlarda uygulanacağını ayrıntıları ile anlatarak, yerel yönetimlerin "ben sokaklardaki köpeklere dokunmayacağım, onları toplamayacağım" şeklinde bir yaklaşım içinde olamayacağını bildirdi

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