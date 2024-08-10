Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! İzmir'deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de bir balıkçı teknesinin buzluğunda bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) cinayeti ile ilgili sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yapılan soruşturmada dikkat çekici bilgilere ulaştı Esgin'i katleden Şenol A'nın genç kadının evli ablasıyla da ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Şenol A'nın eşinin de buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, A Haber cinayet gününe ilişkin çok özel görüntülere ulaştı. Şüphelinin görüntülerde cesedin kokması için derin dondurucuya buz taşıdığı görüldü.