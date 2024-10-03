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Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı!
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Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 12:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 12:04

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce vahşice katleden ve yıllar sonra kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediği düşünülüyor. Karabulut ailesinin “Fethi Kabir İşlemi” talebi kabul edildi. Garipoğlu’nun mezarı ekipler tarafından açıldı. Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürülecek. Öte yandan Garipoğlu’nun 3 takıntısı da ortaya çıktı. Cem ile Münevver arasında geçen MSN yazışmalarına yansıyan takıntı ve Cem’in bilgisayarından çıkan “333” dosyası akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Cem Münevver’i 3 Mart’ta öldürdü. İşte detaylar...

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