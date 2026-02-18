PODCAST CANLI YAYIN
Çanakkale'de korkutan görüntü: Sarıçay taştı!

Çanakkale'de Atikhisar Barajı'nın dolusavağının açılması ve kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Sarıçay taştı. Bölgedeki bazı işletmeler ile tekneler su altında kalırken, taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.

