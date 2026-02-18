SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıÇanakkale'de korkutan görüntü: Sarıçay taştı!Çanakkale'de korkutan görüntü: Sarıçay taştı!Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 09:22 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Çanakkale'de Atikhisar Barajı'nın dolusavağının açılması ve kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Sarıçay taştı. Bölgedeki bazı işletmeler ile tekneler su altında kalırken, taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN