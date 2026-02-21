Malatya Pütürge’de 4.5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıMalatya Pütürge’de 4.5 büyüklüğünde depremMalatya Pütürge’de 4.5 büyüklüğünde depremGiriş Tarihi: 21 Şubat 2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 09:06 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Malatya’nın Pütürge ilçesi güne depremle başladı. Saat 06.43’te, yerin 9.39 km derinliğinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.Bunlar da Var 02:49Başkan Erdoğan’dan Kayacık ailesine iftar ziyareti 21.02.2026Cumartesi 00:55Başkan Erdoğan cuma namazını Ataşehir’de kıldı 20.02.2026Cuma 00:14Sivas'taki acı kaza kamerada! Teravih yolundaki kaynana - gelin dehşeti 20.02.2026Cuma 00:46İlker Aksum'un kızı Lila’nın yemekle imtihanı viral oldu 20.02.2026CumaCANLI YAYIN