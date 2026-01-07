Büyükçekmece’deki adli emanet soygununda şüphelilerin yazışmaları ortaya çıktı

Mesajlarda, soygundan gelen para ile oto galeri kurmak istediklerine dair yazışmalar görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru Erdal T.'nin yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin whattpsapp üzerinden çalınan zimmetlerle alakalı konuştukları ortaya çıktı. Konuşmalarda bir şahsın, soygundan gelmesi planlanan para ile oto galeri kurmayı istedikleri, araç alım satışı yapacaklarına dair planlar yaptıkları görüldü. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.