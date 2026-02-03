SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBu hafta hava nasıl olacak? Kar ve fırtına uyarısı!Bu hafta hava nasıl olacak? Kar ve fırtına uyarısı!Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 16:32 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Meteoroloji’den 2 il için turuncu, 54 il için sarı kodlu uyarı geldi: Trakya’da kar etkisini artırırken; İzmir, Aydın ve İstanbul dahil yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN